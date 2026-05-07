Aluguel residencial sobe 0,52% em abril, após alta de 0,40% em março, afirma FGV

Os aluguéis residenciais aumentaram 0,52% em abril, após terem subido 0,40% em março. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) nesta quinta-feira, 7.

O índice acumulou uma alta de 4,49% nos 12 meses até abril, ante um avanço de 4,78% nos 12 meses encerrados em março.

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Segundo o economista Matheus Dias, do Ibre/FGV, o resultado sugere que "o índice está em um período de menor volatilidade, que pode refletir a combinação de três fatores".

"O primeiro é o fato que venho reforçando, o patamar restritivo de taxa de juros sustenta a demanda por locações, mas tem um fator de amortecimento vindo da maior restrição orçamentária, que limita reajustes mais agressivos por parte dos locadores. O segundo fator está relacionado à moderação do IPCA, índice que passou a ser mais amplamente utilizado nos reajustes de contratos residenciais. Por último, o patamar atual de maior acomodação parece refletir o esgotamento do ciclo de catch-up (ciclo de atualização) do período pós-pandemia: os contratos que carregavam defasagens da forte aceleração inflacionária daquele período já foram, em sua maioria, renovados a preços de mercado ao longo de 2023 e 2024, secando o estoque de ajustes represados", avaliou Dias, em nota oficial.

O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.

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Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de um aumento de 1,06% em março para alta de 0,32% em abril. No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 0,06% para elevação de 0,70% no período; em Belo Horizonte, de queda de 0,50% para aumento de 1,17%; e em Porto Alegre, de recuo de 0,06% para alta de 0,40%.

No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 0,86% em São Paulo; 4,82% no Rio de Janeiro; 9,68% em Belo Horizonte; e 7,31% em Porto Alegre.