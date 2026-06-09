Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Aluguel residencial sobe 0,33% em maio, após alta de 0,52% em abril, afirma FGV

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 08:33:00 Editado em 09.06.2026, 08:41:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os aluguéis residenciais aumentaram 0,33% em maio, após terem subido 0,52% em abril. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) nesta terça-feira, 9.

O índice acumulou uma alta de 5,42% nos 12 meses até maio, ante um avanço de 4,49% nos 12 meses encerrados em abril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O IVAR acumulado em 12 meses ainda reflete, em grande medida, a volatilidade de 2024 a 2025. Para 2026, espera-se que os dados passem a capturar um cenário de maior estabilidade nos preços. Esse movimento tende a resultar em uma desaceleração do mercado imobiliário e em índices de indexação contratual inferiores aos registrados no mesmo período do ano anterior", avaliou o economista Matheus Dias, do Ibre/FGV, em nota oficial.

O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.

Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de um aumento de 0,32% em abril para alta de 0,22% em maio, 12ª elevação consecutiva. No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 0,70% para elevação de 0,34% no período; em Belo Horizonte, de aumento de 1,17% para avanço de 0,64%; e em Porto Alegre, de expansão de 0,40% para alta de 0,32%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 7,56% em São Paulo; 2,10% no Rio de Janeiro; 5,28% em Belo Horizonte; e 3,71% em Porto Alegre.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FGV IVAR Maio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV