Aluguel residencial sobe 0,33% em maio, após alta de 0,52% em abril, afirma FGV

Os aluguéis residenciais aumentaram 0,33% em maio, após terem subido 0,52% em abril. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) nesta terça-feira, 9.

O índice acumulou uma alta de 5,42% nos 12 meses até maio, ante um avanço de 4,49% nos 12 meses encerrados em abril.

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"O IVAR acumulado em 12 meses ainda reflete, em grande medida, a volatilidade de 2024 a 2025. Para 2026, espera-se que os dados passem a capturar um cenário de maior estabilidade nos preços. Esse movimento tende a resultar em uma desaceleração do mercado imobiliário e em índices de indexação contratual inferiores aos registrados no mesmo período do ano anterior", avaliou o economista Matheus Dias, do Ibre/FGV, em nota oficial.

O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.

Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de um aumento de 0,32% em abril para alta de 0,22% em maio, 12ª elevação consecutiva. No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 0,70% para elevação de 0,34% no período; em Belo Horizonte, de aumento de 1,17% para avanço de 0,64%; e em Porto Alegre, de expansão de 0,40% para alta de 0,32%.

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No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 7,56% em São Paulo; 2,10% no Rio de Janeiro; 5,28% em Belo Horizonte; e 3,71% em Porto Alegre.