Aluguel residencial sobe 0,28% em setembro ante 0,29% em agosto, aponta IVAR

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) subiu 0,28% em setembro de 2026, praticamente estável em relação a agosto (0,29%). No acumulado em 12 meses, houve leve desaceleração, com a taxa passando de 5,09% em agosto para 5,08% em setembro, informou nesta quarta-feira, 7, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

"A alta de 0,28% do IVAR em setembro reflete a continuidade da demanda por locação residencial em um ambiente de crédito imobiliário ainda restritivo, que mantém parte das famílias no mercado de aluguel. Apesar da desaceleração observada em algumas capitais, a oferta limitada de imóveis para locação e os reajustes de contratos seguem sustentando a elevação dos preços, com destaque para os avanços registrados em Porto Alegre e no Rio de Janeiro", afirma Matheus Dias, economista do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da FGV.

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Capitais

Na leitura mensal, os aluguéis avançaram em quase todas as capitais pesquisadas. Porto Alegre apresentou a maior alta, com 0,57%. No Rio de Janeiro, houve avanço de 0,45%.

Em São Paulo, houve desaceleração, de 0,30% em agosto para 0,15% em setembro. Belo Horizonte registrou estabilidade (0,00%), após forte desaceleração em relação ao mês anterior.

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No acumulado de 12 meses, o ritmo de alta perdeu força em três das quatro capitais analisadas. O Rio de Janeiro liderou a desaceleração, com a taxa caindo de 6,37% em agosto para 5,77% em setembro. Belo Horizonte também desacelerou, de 8,47% para 7,88%, e São Paulo passou de 4,58% para 4,35%. Na contramão, Porto Alegre acelerou, com a taxa em 12 meses subindo de 3,36% para 4,36%.

A próxima apuração do IVAR, com dados referentes a outubro, será divulgada no dia 6 de novembro.

*Conteúdo produzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado