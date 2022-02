Da Redação

Alugar bitcoin? entenda como alugar criptomoedas

Sem a necessidade de entender de operações de mercado e abdicando do risco de perda o modelo de locação de criptomoedas vem atraindo interesse e chamando a atenção de investidores ao redor do mundo todo.

O que atrai a atenção dos investidores, é que os mesmos estão amparados por um contrato de aluguel, semelhante ao que tem ao locar uma casa ou um carro, explica Antônio Salas CEO da Vast Investment, plataforma global de locação de criptoativos.

Salas também nos explica que o mercado de criptomoedas tem uma volatilidade maior em relação ao mercado financeiro tradicional, dependendo do tipo de operação é possível duplicar o capital em um dia, todavia a grande volatilidade pode trazer grandes lucros como grandes prejuízos também, principalmente aos que têm menos experiência, completa Salas.

A maioria de nossos clientes não tem o intuito de operar no mercado financeiro e buscam em nossa plataforma um investimento sólido e seguro, e a VAST sendo uma plataforma pertencente ao GRUPO AFX, proporciona essa solvência ao cliente, explica Eduardo Cabral, diretor jurídico do Grupo AFX.

Atualmente a VAST Investment já possui mais de 20.000 clientes ao redor de todo mundo, e a ideia é expandir, mas Antônio Salas emite alerta aos clientes e aos que querem entrar no mercado, existem muitas empresas mal intencionadas, antes de realizar qualquer investimento é importante verificar os registros e se possível revisar o contrato em um advogado de sua confiança, e sempre desconfiar de comissionamentos acima da média, conclui Salas.

Temos 30 anos de mercado, e quase uma década trabalhando com operações es criptomoedas, criar uma plataforma de acesso a todo o tipo de investidor ao redor do mundo nos traz grandes responsabilidades, por isso o que preservamos sempre é a segurança de nosso cliente e a longevidade da relação junto ao mesmo, por isso através da vast o cliente não precisa se expor as variações constantes de mercado, completa Cíntia Lemos, presidente do grupo AFX.

Aos que se interessaram e tem mais dúvidas sobre o modelo de negócio, a VAST tem um canal de WhatsApp que é usado como SAC e pode esclarecer essas dúvidas, o número (11) 91349-3326. fonte: ASSESSORIA Antônio salas - CEO Vast Investment

