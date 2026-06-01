Altman diz que não tem pressa para IPO da OpenAI e foco é desenvolver a melhor tecnologia

O CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou que a empresa não está concentrada no momento de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO), minimizando qualquer percepção de disputa para chegar à bolsa após a Anthropic apresentar de forma confidencial sua documentação para abertura de capital junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Segundo Altman, a prioridade da OpenAI continua sendo desenvolver a melhor tecnologia de inteligência artificial (IA) e fortalecer seu modelo de negócios, e não acelerar uma listagem no mercado acionário.

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"Há uma corrida para desenvolver a melhor tecnologia e construir o melhor negócio, mas abrir capital é um evento de financiamento, e não algo cujo timing esteja no centro de nossas atenções", afirmou Altman, em entrevista à CNBC.

Enquanto isso, a OpenAI precisará lidar judicialmente contra uma ação protocolada nesta segunda-feira, 1, pelo procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, que acusa a empresa de Altman de lançar conscientemente um produto com falhas de segurança e ignorar alertas de que ele poderia prejudicar usuários.

O processo, de 83 páginas, alega que a OpenAI permitiu que o ChatGPT ajudasse e incentivasse atiradores em massa, encorajou pessoas a tirarem a própria vida, degradou as habilidades de pensamento crítico dos usuários e viciou menores em uma ferramenta que simula compaixão humana.

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*Com informações da Dow Jones Newswires