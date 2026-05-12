Altas em Alimentação e Saúde respondem juntas por cerca de 67% do IPCA de abril

Os aumentos nos custos de Alimentação e Saúde responderam por cerca de 67% de toda a inflação no País em abril, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPCA subiu 0,67% em abril. Alimentação e Bebidas teve alta de 1,34%, com impacto de 0,29 ponto porcentual. Já Saúde e Cuidados Pessoais subiu 1,16%, com impacto de 0,16 ponto porcentual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Se somados os gastos com Habitação, os três grupos concentraram 83% da inflação de abril. Habitação teve elevação de 0,63% e impacto de 0,10 ponto porcentual.

O IPCA desacelerou em relação ao resultado de março, quando foi de 0,88%, mas a alta de 0,67% registrada em abril foi o resultado mais elevado para o mês desde 2022.

Em abril de 2025, o IPCA tinha sido de 0,43%. Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses acelerou pelo segundo mês consecutivo, passando de 4,14% em março para 4,39% em abril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A alta nos alimentos e os reajustes nos medicamentos pressionaram a aceleração no IPCA em 12 meses", justificou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE.