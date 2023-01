Altas de 25 pb serão apropriadas daqui para frente, diz dirigente do Fed

Natália Coelho (via Agência Estado)

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Patrick Harker, disse nesta quinta-feira, 12, que aumentos de 25 pontos-base (pb) nas taxas de juros dos EUA por parte do Fed serão "apropriados daqui para frente". O dirigente, um dos votantes das decisões de juros deste ano, destacou que a autoridade monetária segue firme com o compromisso de trazer a inflação de volta à meta, de 2%.

Ainda, Harker destaca que os dias em que o Fed aumentava a taxa de juros em 75 pb "certamente passaram". Ele espera que os dirigentes aumentem a taxa mais algumas vezes neste ano.

Segundo Harker, que participou do evento "Previsão Econômica da Câmara de Comércio 2023", na Pensilvânia, a previsão é que o núcleo da inflação avance 3,5% este ano, desacelerando para uma alta de 2,5% em 2024 e depois para um avanço de 2% em 2025.

"Temos de ter noção de que a inflação não irá embora amanhã, ela ficará mais alguns anos", destacou Harker.