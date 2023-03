Alta no IPP de janeiro interrompe 5 meses de quedas, diz IBGE

Daniela Amorim (via Agência Estado)

O avanço de 0,29% no Índice de Preços ao Produtor (IPP) de janeiro interrompeu uma sequência de cinco meses de recuos consecutivos, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de dezembro foi revista de um recuo de 1,29% para redução de 1,26%.

continua após publicidade .

"O resultado de janeiro vem após um período de cinco meses seguidos de queda, período em que acumulou uma redução de 7,37% no IPP. Esse é o menor resultado positivo desde setembro de 2021 (0,25%). Há uma clara diferença entre as indústrias extrativas e as de transformação. Enquanto as (indústrias) de transformação continuaram com tendência de queda, as extrativas reverteram sete meses consecutivos de redução e tiveram a maior alta dentre todos os setores pesquisados", apontou Murilo Alvim, analista do IPP, em nota divulgada pelo IBGE.

O IPP, que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.