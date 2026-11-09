Alta em NY estimula Ibovespa, mas recuo de commodities e cautela fiscal limitam

O tom positivo das bolsas do Ocidente na manhã desta segunda-feira, 9, dá suporte à alta do Ibovespa. O avanço, porém, é moderado pelo recuo do petróleo e do minério de ferro, além da ausência de sinais fiscais mais objetivos para o próximo mandato do governo Lula.

A queda do petróleo, por um lado, favorece os mercados de ações europeus e norte-americanos ao aliviar temores inflacionários globais. Por outro, limita o Índice Bovespa, já que pressiona ações ligadas ao setor, como as da Petrobras, de peso relevante na carteira teórica do principal indicador da B3.

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Em paralelo, o mercado digere a piora em algumas estimativas no Boletim Focus, sobretudo para inflação e Selic, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter mantido a taxa em 13,75% ao ano na quarta-feira passada.

"Não houve mudança de cenário, apesar da alta do Ibovespa. Parece ser mais uma recomposição de ativos", diz João Oliveira, diretor da mesa de Operações do Banco Moneycorp.

A semana ainda reserva divulgações capazes de mexer com os ativos e influenciar as apostas para juros aqui e nos Estados Unidos. No Brasil, saem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro, dados de atividade e balanços, como o da Petrobras. No exterior, o destaque é a inflação medida pelo CPI e pelo PPI, dos EUA.

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Investidores também repercutem o pronunciamento de ontem do presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo sem anúncios de medidas, Lula disse se preocupar com a trajetória da dívida, reafirmou compromisso com a responsabilidade fiscal e prometeu criar condições para reduzir os juros, e citou os investimentos sociais.

Para Oliveira, do Moneycorp, o discurso do Lula, na véspera, não trouxe novidades. "Reafirmou compromisso fiscal, mas é algo que vem falando há tempos e nunca colocou em prática. Inclusive foram renovadas promessas como transporte gratuito nos finais de semana em todo o País, o Pé de Meia Universitário e o fim do imposto da cesta básica", cita

Segundo Hugh Harley, CEO da Aurum Wealth Management, sem ajuste fiscal, o governo não deve conseguir estancar o mau humor recente do mercado e pode iniciar 2027 em situação semelhante à da gestão Dilma Rousseff, em 2015. "A impressão é que Lula prometeu responsabilidade fiscal, mas deixou a conta para a próxima fala", afirma.

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Anúncio de eventuais propostas fiscais e de nomes que comporão a equipe econômica podem ocorrer depois da viagem de Lula à Turquia. O presidente embarcou hoje para o país para participar da cúpula de líderes da COP31 - 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática - que acontece em Antália, de hoje até o dia 20.

Divulgado nesta segunda-feira, o Focus trouxe que a produção suavizada do IPCA 12 meses à frente subiu de 4,96% para 5,01%. A mediana para o IPCA de 2027 subiu de 4,76% para 4,90%. Quanto à taxa Selic, a mediana para o final de 2026 foi de 13,50% para 13,75%, No entanto, não houve alteração na expectativa para a taxa ao final de 2027, que permaneceu em 12,50%.

Entre as commodities, o minério de ferro caiu 0,29% em Dalian. Já o petróleo cedia 4,94%, para US$ 93,47 (Brent), o barril, e 4,38%, para US$ 86,86 (WTI), às 11h18, diante diante da crescente expectativa de um arrefecimento das tensões no Oriente Médio.

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Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 1,39%, aos 168.498,45 pontos, acumulando a primeira semana de novembro com valorização (+0,34%).

O Ibovespa futuro subia 0,22%, aos 171.070 pontos. No pré-mercado de Nova York, o EWZ - principal ETF brasileiro de ações negociado nos EUA - tinha alta de 0,99% às 11h30. O Ibovespa tinha elevação de 0,64%, Aso 169.581,85 pontos, depois de ter avançado 0,90%, na máxima em 170.021,54 pontos, vindo de abertura na mínima em 168.409,45 pontos.

Apesar da queda em Petrobrsas, Vale (+2,22%) e bancos subiam, com exceção de BB (-0,12%). Itaú Pn e Bradesco PN, por exemplo, avançavam entre 1,51% e 1,90%.