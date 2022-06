Alta do PIB do 1º tri de 2022 ante 4º tri de 2021 é a maior desde 1º tri de 2021

Daniela Amorim e Vinicius Neder (via Agência Estado)

O crescimento de 1,0% no Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, na comparação com os três últimos meses de 2021, foi a maior alta nessa base de comparação desde o início do ano passado, conforme os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No primeiro trimestre do ano passado, houve crescimento de 1,1% ante o último de 2020.

continua após publicidade .

Já o crescimento de 1,6% no comércio, dentro do PIB de serviços, foi a maior desde o quarto trimestre de 2020. Naquela ocasião, o comércio cresceu 3,4% na comparação com o terceiro trimestre de 2020.

Ainda na ótica da oferta, o crescimento de 0,8% na indústria da construção sobre o quarto trimestre de 2021, embora tenha sido o sétimo trimestre seguido de avanços, foi o menor desde o quarto trimestre de 2020. Naquela ocasião, a construção avançou apenas 0,1% na comparação com o terceiro trimestre de 2020.

continua após publicidade .

Já na ótica da demanda, a queda de 4,6% nas importações foi a maior desde o terceiro trimestre do ano passado, quando houve recuo de 5,6% ante o trimestre imediatamente anterior.

O tombo de 11,0% nas importações, na comparação com o primeiro trimestre de 2021, foi o maior, nessa base de comparação, desde o terceiro trimestre de 2020.

Quando os efeitos da pandemia de covid-19 ainda eram mais intensos, as importações tombaram 25,0% frente um ano antes.