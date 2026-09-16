Alta de juros vem em momento em que a economia dos EUA parece estar se fortalecendo, diz Warsh

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Kevin Warsh, afirmou durante entrevista coletiva à imprensa que a inflação continua elevada e que a decisão desta quarta-feira, 16, vem num momento em que a economia parece estar se fortalecendo. O Fed elevou a taxa dos Fed Funds em 0,25 ponto porcentual no período da tarde desta quarta.

"Nossa decisão vem num momento de economia americana forte", disse Warsh. Um dos marcadores da resiliência da economia americana, segundo Warsh, vem do mercado de trabalho, onde a taxa de desemprego segue "consistente com pleno emprego".

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O presidente do Fed reforçou que o foco predominante do BC é estabilizar os preços. "A inflação está muito alta e segue assim há muito tempo", disse.

Warsh afirmou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) retirou uma "dose" de política monetária acomodatícia e que dados recentes sobre a inflação não indicam que "a situação da inflação tenha melhorado".

"Muitas categorias estão registrando aumentos superiores a 3%", disse ele, acrescentando que o banco central precisa ter certeza de que a inflação subjacente deve estar se aproximando dos 2%.

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Guerra

O presidente do Federal Reserve afirmou ainda que o BC norte-americano garantirá que quaisquer alterações nos preços resultantes da guerra no Oriente Médio não se generalizem.

Segundo ele, essa é uma preocupação da autoridade monetária, que observa que "muitas categorias estão registrando aumentos superiores a 3%".

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Além disso, Warsh afirmou que o BC trabalha para que as expectativas de mercado fiquem ancoradas.

Warsh afirmou que o BC dos EUA observa que, mesmo em meio à atual crise geopolítica, a resiliência da economia americana é marcante. E, nesse contexto, as perspectivas de inflação "não estavam passando no teste", disse Warsh.

Pressão da Casa Branca

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Questionado sobre a pressão vinda da Casa Branca para a redução da taxa básica de juros, Warsh afirmou que não tem nada a declarar. "Não tenho nada a dizer sobre conversas com o presidente Donald Trump", afirmou.

Warsh também afirmou que parte da independência do banco central norte-americano vem do fato de a autoridade monetária seguir no seu quadrado.

Disse que o BC dos EUA atua com disciplina e que ele não escreve cartas ou recados para Wall Street. "A decisão de hoje foi a coisa certa para cumprirmos nosso duplo mandato", resumiu.

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Guidance

O presidente do Fed repetiu algumas vezes que não fornece projeções pessoais para indicadores econômicos, nem sinalizações sobre sua tolerância para inflação. "Não dou forward guidance; não vou antecipar nenhuma decisão futura", afirmou.

Dependência do mercado ao gráfico de pontos

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Avesso a fornecer forward guidance, o presidente do Federal Reserve afirmou que se preocupa com a dependência do mercado ao gráfico de pontos. Durante entrevista coletiva à imprensa, Warsh afirmou que, particularmente, não esperava "ansiosamente" pelo sumário das projeções macroeconômicas divulgados nesta quarta.

Ele reforçou o propósito declarado em junho que continuará sem divulgar as suas próprias projeções.

Pressão inflacionária global

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Ao longo da coletiva, Warsh mencionou, em diferentes momentos, que a pressão inflacionária que preocupa o FOMC também é observada em outras economias.

Ele disse que o tema foi discutido nas conferências das últimas semanas, tanto a de Jackson Hole quanto a reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais organizada pelo G20.

Warsh disse ainda que, como a economia dos Estados Unidos dá sinais de estar sólida, a autoridade monetária pode se "dar ao luxo de concentrarmos na inflação".

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Mais de uma vez, comentou que o mercado de trabalho tem sinais de estar funcionando com pleno emprego. Nesse sentido, o dirigente ressaltou que o duplo mandato do Federal Reserve, que trata de manter o mercado de trabalho saudável e a inflação sob controle, "não está colidindo no momento".

Juros de mercado

Sobre o salto dos juros dos Treasuries, o presidente do Federal Reserve argumentou que o avanço aconteceu por um conjunto de fatores. Citou solidez econômica, alto fluxo de capital para investimentos (Capex) e a crise geopolítica.

Na coletiva, Warsh informou que a força-tarefa criada em julho para discutir o tema da inteligência artificial deve apresentar à direção do Fed um relatório até o final deste ano.