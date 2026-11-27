A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) aprovou o pedido de reajuste das passagens da linha de transporte fluvial de passageiros entre Manaus e Tabatinga, no Amazonas, apresentado por operadora da região sob a justificativa de aumento dos custos operacionais, especialmente de insumos e combustíveis. A proposta é de elevação de 65,12% a 71,21% a depender do trecho da passagem.

Com a aprovação, a passagem entre Manaus e Benjamin Constant passa de R$ 1.210 para R$ 1.998. Já no trecho entre Manaus e Tabatinga, o preço sobe de R$ 1.230 para R$ 2.106. A área técnica da agência considerou justificável o repasse dos custos aos usuários, embora tenha feito ressalvas quanto à demonstração da eficiência operacional da empresa.

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O diretor relator, Alber Vasconcelos, entendeu que uma eventual interrupção do serviço por falta de recursos poderia provocar prejuízos de difícil mensuração para as localidades atendidas. Ele observou ainda que a empresa opera sob regime de autorização, que permite o encerramento da prestação do serviço, desde que respeitados os deveres regulatórios aplicáveis. Ele foi acompanhado por todos os demais diretores.

O relator também estabeleceu que futuros pedidos de reajuste apresentados pela empresa deverão conter memória de cálculo, detalhamento dos custos, variações de demanda e informações sobre eventuais fatos extraordinários que tenham afetado o equilíbrio econômico-financeiro da operação.