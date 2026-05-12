Alta de 1,86% na gasolina faz subitem ter maior pressão no IPCA de abril

O aumento de 1,86% na gasolina em abril exerceu a maior pressão sobre a inflação oficial no País, com contribuição de 0,10 ponto porcentual. O óleo diesel avançou 4,46% e o etanol subiu 0,62%, enquanto o gás veicular recuou 1,24%. Na média, os combustíveis encareceram 1,80% em abril.

Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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O grupo Transportes saiu de uma alta de 1,64% em março para elevação de 0,06% em abril, com contribuição de 0,01 ponto porcentual para a taxa de 0,67% registrada pelo IPCA.

A desaceleração foi puxada pela passagem aérea, que recuou 14,45% em abril, com contribuição de -0,11 ponto porcentual.

O ônibus urbano diminuiu 1,13%, devido à apropriação de gratuidades ou reduções de tarifa aos domingos em São Paulo e Salvador, além dos feriados em Fortaleza, Vitória, Curitiba, Brasília, Belém e Belo Horizonte. O metrô caiu 0,38%, com a incorporação das gratuidades nas tarifas aos domingos e feriados em Brasília.