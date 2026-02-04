Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Alphabet supera expectativas no 4º TRI 2025, mas ações recuam no after hours em NY

Escrito por Matheus Andrade, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em 04.02.2026, 18:35:00 Editado em 04.02.2026, 18:39:45
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Alphabet, que controla o Google, relatou lucros e receitas do trimestre encerrado em dezembro que superaram as estimativas de Wall Street. Apesar disso, com atenções do mercado também aos desdobramentos de inteligência artificial (IA), as ações recuaram após a divulgação.

O lucro por ação foi de US$ 2,82, acima da estimativa consensual de Wall Street de US$ 2,63, e ante US$ 2,15 no ano passado. A receita do trimestre atingiu US$ 113,8 bilhões, superando as expectativas de US$ 111,3 bilhões e representando um aumento de 18% em relação ao ano anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As receitas do Google Services aumentaram 14%, para US$ 95,9 bilhões, impulsionadas por um crescimento de 17% na busca do Google, outros 17% em assinaturas, plataformas e dispositivos, além de 9% em anúncios do YouTube. O Google Cloud registrou um aumento contínuo na demanda dos clientes, com um aumento de 48% nas receitas, para US$ 17,7 bilhões, impulsionado pelo crescimento do Google Cloud Platform (GCP) em Infraestrutura de IA empresarial e Soluções de IA empresarial, anunciou a empresa.

Sundar Pichai, CEO da Alphabet e do Google, afirmou: "Foi um trimestre excepcional para a Alphabet, com a receita anual ultrapassando US$ 400 bilhões pela primeira vez. O lançamento do Gemini 3 foi um marco importante e estamos com um ótimo ritmo de crescimento. O aplicativo Gemini cresceu para mais de 750 milhões de usuários ativos mensais. A busca registrou um volume de uso sem precedentes, com a IA impulsionando ainda mais esse crescimento".

Às 18h20 (de Brasília), as ações da Alphabet recuavam 2,12% no after hours de Nova York.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ALPHABET/GOOGLE/BALANÇO/4º TRIMESTRE 2025
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline