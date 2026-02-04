Alphabet supera expectativas no 4º TRI 2025, mas ações recuam no after hours em NY

A Alphabet, que controla o Google, relatou lucros e receitas do trimestre encerrado em dezembro que superaram as estimativas de Wall Street. Apesar disso, com atenções do mercado também aos desdobramentos de inteligência artificial (IA), as ações recuaram após a divulgação.

O lucro por ação foi de US$ 2,82, acima da estimativa consensual de Wall Street de US$ 2,63, e ante US$ 2,15 no ano passado. A receita do trimestre atingiu US$ 113,8 bilhões, superando as expectativas de US$ 111,3 bilhões e representando um aumento de 18% em relação ao ano anterior.

As receitas do Google Services aumentaram 14%, para US$ 95,9 bilhões, impulsionadas por um crescimento de 17% na busca do Google, outros 17% em assinaturas, plataformas e dispositivos, além de 9% em anúncios do YouTube. O Google Cloud registrou um aumento contínuo na demanda dos clientes, com um aumento de 48% nas receitas, para US$ 17,7 bilhões, impulsionado pelo crescimento do Google Cloud Platform (GCP) em Infraestrutura de IA empresarial e Soluções de IA empresarial, anunciou a empresa.

Sundar Pichai, CEO da Alphabet e do Google, afirmou: "Foi um trimestre excepcional para a Alphabet, com a receita anual ultrapassando US$ 400 bilhões pela primeira vez. O lançamento do Gemini 3 foi um marco importante e estamos com um ótimo ritmo de crescimento. O aplicativo Gemini cresceu para mais de 750 milhões de usuários ativos mensais. A busca registrou um volume de uso sem precedentes, com a IA impulsionando ainda mais esse crescimento".

Às 18h20 (de Brasília), as ações da Alphabet recuavam 2,12% no after hours de Nova York.