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Alphabet perde cientista vencedor do Nobel para Anthropic e ações caem 6% em NY

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 13:05:00 Editado em 22.06.2026, 13:13:12
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As ações da Alphabet caíram nesta segunda-feira na primeira sessão de negociação desde que John Jumper, um cientista sênior de pesquisa e vencedor do Prêmio Nobel, anunciou na sexta-feira que estava deixando o Google DeepMind para a startup de inteligência artificial (IA) Anthropic.

As ações da Alphabet caíam 6,1% em Nova York, por volta das 12h50 (de Brasília), colocando-as no ritmo de sua maior queda porcentual diária em mais de um ano. As ações já caíram cerca de 9% este mês, mas ainda estão em alta de 10,5% este ano.

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Jumper postou na plataforma de mídia social X na sexta-feira que, após cerca de nove anos, decidiu deixar o Google DeepMind, a espinha dorsal por trás dos modelos avançados de IA da empresa, e se juntaria à Anthropic.

A Alphabet confirmou à Barron's que a postagem de Jumper nas redes sociais era precisa e que ele estava deixando a empresa.

"Somos gratos pelas contribuições significativas de John ao trabalho do Google DeepMind no avanço da ciência e da IA. Desejamos a ele tudo de bom em seu próximo capítulo", disse um porta-voz do Google DeepMind à Barron's em um comunicado por e-mail.

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Jumper é mais conhecido por co-criar o AlphaFold, um sistema de IA desenvolvido pelo DeepMind que prevê estruturas de proteínas a partir de suas sequências de aminoácidos.

A saída de alto nível da Alphabet ocorreu logo após Noam Shazeer, vice-presidente de engenharia do Google e membro-chave da equipe do Google Gemini, anunciar que estava saindo para a OpenAI.

As grandes empresas de tecnologia, juntamente com as start-ups de IA Anthropic e OpenAI, estão atualmente lutando pelo melhor talento em IA no mercado, enquanto todas competem pela superioridade no espaço.

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Tanto a Anthropic quanto a OpenAI anunciaram no início deste mês planos de abrir capital, já que a competição agora não é apenas por talentos, mas também por dólares de investidores. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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