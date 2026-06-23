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Alphabet entra no Dow Jones em junho e Verizon deixa índice

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 20:18:00 Editado em 23.06.2026, 20:30:26
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A Alphabet, dona do Google, substituirá a Verizon Communications no Índice Dow Jones Industrial Average (DJIA), informou a S&P Global nesta terça-feira, 23. A mudança ocorrerá antes da abertura do pregão na segunda-feira, 29 de junho.

O índice Dow Jones ou DJI) é um dos indicadores mais antigos e acompanhados do mercado financeiro mundial. Ele funciona como um "termômetro" da economia dos Estados Unidos, medindo o desempenho diário das ações de 30 grandes e influentes empresas listadas em bolsa.

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A adição da Alphabet ampliará e fortalecerá a exposição do DJIA às áreas dinâmicas da economia americana na qual a companhia atua, disse a S&P Global. "Sua maior capitalização de mercado e preço das ações, juntamente com a abrangência de seus negócios, a tornam uma integrante mais representativa do setor de Serviços de Comunicação no DJIA".

A S&P Global informou ainda que a Honeywell International permanecerá como componente do Dow Jones Industrial Average, mesmo diante do desmembramento da Honeywell Aerospace. Após o desmembramento, a controladora da Honeywell permanecerá no DJIA sob o novo nome de Honeywell Technologies e a Honeywell Aerospace não será incluída no DJIA.

A provedora dos índices disse que a Verizon representa apenas meio ponto porcentual do DJIA devido ao seu preço de ação mais baixo. O Dow Jones Industrial Average é um índice ponderado por preço e, portanto, ações com preços persistentemente mais baixos têm um impacto imaterial sobre o índice.

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Outras mudanças contemplam a saída da Conagra do S&P 500 para o S&P SmallCap 600. Já a Grid Dynamics deixará o SmallCap 600.

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