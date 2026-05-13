TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Allianz tem alta no lucro com resultados robustos em seguros patrimoniais e contra acidentes

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 11:31:00 Editado em 13.05.2026, 11:43:27
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O lucro da Allianz aumentou no primeiro trimestre, com as carteiras de seguros patrimoniais e contra acidentes (P&C, na sigla em inglês) e de gestão de ativos liderando o crescimento do volume de negócios.

A maior seguradora da Europa em valor de mercado registrou lucro líquido atribuível aos acionistas de 3,69 bilhões de euros, ante 2,42 bilhões de euros no mesmo período do ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O volume total de negócios, ou receita, cresceu 3,5% em base interna, para 53 bilhões de euros. O grupo alemão disse que o indicador foi impulsionado pelo forte desempenho em P&C e gestão de ativos.

Na divisão de P&C, o volume de negócios foi de 28,3 bilhões de euros, com crescimento interno de 6,8% em relação ao ano anterior.

"O desempenho da Allianz no primeiro trimestre reflete a qualidade do nosso portfólio diversificado", afirmou a diretora financeira (CFO), Claire-Marie Coste-Lepoutre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A seguradora informou ainda que o lucro operacional do grupo subiu 6,6%, para o recorde de 4,52 bilhões de euros. A mediana das estimativas de analistas era de lucro operacional de 4,37 bilhões de euros, segundo números compilados pela empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
1 trimestre Allianz balanço
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV