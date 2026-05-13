Allianz tem alta no lucro com resultados robustos em seguros patrimoniais e contra acidentes

O lucro da Allianz aumentou no primeiro trimestre, com as carteiras de seguros patrimoniais e contra acidentes (P&C, na sigla em inglês) e de gestão de ativos liderando o crescimento do volume de negócios.

A maior seguradora da Europa em valor de mercado registrou lucro líquido atribuível aos acionistas de 3,69 bilhões de euros, ante 2,42 bilhões de euros no mesmo período do ano passado.

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O volume total de negócios, ou receita, cresceu 3,5% em base interna, para 53 bilhões de euros. O grupo alemão disse que o indicador foi impulsionado pelo forte desempenho em P&C e gestão de ativos.

Na divisão de P&C, o volume de negócios foi de 28,3 bilhões de euros, com crescimento interno de 6,8% em relação ao ano anterior.

"O desempenho da Allianz no primeiro trimestre reflete a qualidade do nosso portfólio diversificado", afirmou a diretora financeira (CFO), Claire-Marie Coste-Lepoutre.

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A seguradora informou ainda que o lucro operacional do grupo subiu 6,6%, para o recorde de 4,52 bilhões de euros. A mediana das estimativas de analistas era de lucro operacional de 4,37 bilhões de euros, segundo números compilados pela empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado