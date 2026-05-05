Alimentação fora do domicílio sobe 1,67% entre janeiro e março, aponta Índice Prato Feito
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A alimentação fora do domicílio ficou, em média, 1,67% mais cara no período entre janeiro e março. É o que mostra o Índice Prato Feito (IPF), que acaba de ser lançado pela Faculdade do Comércio de São Paulo (FAC SP), ligada à Associação Comercial de São Paulo (ACSP), mas com abrangência nacional.
Em janeiro, o prato feito custava, em média, R$ 29,77. Significa que, naquele mês, o trabalhador que se alimentou cinco vezes por semana fora de casa comprometeu R$ 595,40 de sua renda só com refeições. Com o aumento de 1,67% de janeiro para março, o prato feito passou a R$ 30,27, aumentando para R$ 605,40 o gasto mensal do trabalhador com alimentação.
O IPF de março foi calculado pelo Núcleo de Estudos Econômicos da Faculdade de Comércio de São Paulo com base na tomada de preços em 359 estabelecimentos comerciais.
A ideia do indicador, segundo a FCSP, é reforçar a importância da alimentação básica fora do domicílio no orçamento das famílias urbanas, trabalhadores e estudantes.
"O levantamento também reforça que o preço final da refeição não depende apenas dos alimentos. O valor do prato feito incorpora custos com mão de obra, energia elétrica, aluguel, transporte, embalagens, tributos, logística e margens operacionais dos estabelecimentos", afirma economista Rodrigo Simões Galvão, responsável técnico pelo indicador.
Por isso, diz ele, mesmo quando alguns alimentos apresentam alivio pontual nos índices oficiais, o preço final ao consumidor pode permanecer pressionado.
A Faculdade do Comércio destaca que o IPF não substitui o IPCA, que segue sendo o indicador oficial de inflação no Brasil.
O objetivo do Índice Prato Feito é oferecer uma leitura complementar, mais próxima da experiência cotidiana do consumidor, especialmente no acompanhamento da alimentação fora do lar.
Ainda, de acordo com Simões, dados do próprio IBGE mostram que a variação da inflação de alimentação fora do domicilio está muito em linha com o que o IPF da FAC tem apurado.