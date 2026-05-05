TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Alimentação fora do domicílio sobe 1,67% entre janeiro e março, aponta Índice Prato Feito

Escrito por Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 18:00:00 Editado em 05.05.2026, 18:13:24
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A alimentação fora do domicílio ficou, em média, 1,67% mais cara no período entre janeiro e março. É o que mostra o Índice Prato Feito (IPF), que acaba de ser lançado pela Faculdade do Comércio de São Paulo (FAC SP), ligada à Associação Comercial de São Paulo (ACSP), mas com abrangência nacional.

Em janeiro, o prato feito custava, em média, R$ 29,77. Significa que, naquele mês, o trabalhador que se alimentou cinco vezes por semana fora de casa comprometeu R$ 595,40 de sua renda só com refeições. Com o aumento de 1,67% de janeiro para março, o prato feito passou a R$ 30,27, aumentando para R$ 605,40 o gasto mensal do trabalhador com alimentação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O IPF de março foi calculado pelo Núcleo de Estudos Econômicos da Faculdade de Comércio de São Paulo com base na tomada de preços em 359 estabelecimentos comerciais.

A ideia do indicador, segundo a FCSP, é reforçar a importância da alimentação básica fora do domicílio no orçamento das famílias urbanas, trabalhadores e estudantes.

"O levantamento também reforça que o preço final da refeição não depende apenas dos alimentos. O valor do prato feito incorpora custos com mão de obra, energia elétrica, aluguel, transporte, embalagens, tributos, logística e margens operacionais dos estabelecimentos", afirma economista Rodrigo Simões Galvão, responsável técnico pelo indicador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por isso, diz ele, mesmo quando alguns alimentos apresentam alivio pontual nos índices oficiais, o preço final ao consumidor pode permanecer pressionado.

A Faculdade do Comércio destaca que o IPF não substitui o IPCA, que segue sendo o indicador oficial de inflação no Brasil.

O objetivo do Índice Prato Feito é oferecer uma leitura complementar, mais próxima da experiência cotidiana do consumidor, especialmente no acompanhamento da alimentação fora do lar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda, de acordo com Simões, dados do próprio IBGE mostram que a variação da inflação de alimentação fora do domicilio está muito em linha com o que o IPF da FAC tem apurado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ACSP FAC IPF SP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV