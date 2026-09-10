Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

AliExpress: fim da 'taxa das blusinhas' amplia acesso e previsibilidade ao consumidor

Escrito por Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O AliExpress afirmou nesta quinta-feira, 10, que recebeu positivamente a sanção da Lei nº 15.502/2026, que torna definitiva a alíquota zero do Imposto de Importação sobre compras internacionais de até US$ 50, tributação que ficou conhecida como "taxa das blusinhas".

Para a companhia, a medida deve ampliar o acesso dos consumidores brasileiros a produtos importados e trazer maior previsibilidade às compras internacionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Acreditamos que esta decisão amplia o acesso dos consumidores brasileiros a produtos globais de qualidade a preços mais acessíveis, trazendo também mais liberdade de escolha para suas compras", disse a diretora-geral do AliExpress Brasil, Briza Bueno.

A executiva acrescentou que a plataforma seguirá ampliando iniciativas voltadas ao mercado brasileiro, como o Brand+, programa dedicado a produtos de marcas, e a oferta de itens mantidos em estoque no País.

Segundo o AliExpress, a nova legislação também reforça exigências de conformidade para as plataformas de e-commerce, o que, na visão da empresa, contribui para aumentar a segurança e a transparência nas compras internacionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
TAXA DAS BLUSINHAS/ALIEXPRESS/CONSUMIDOR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV