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Alibaba venderá divisão de videogames para a Trustar Capital por US$ 1,5 bilhão

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
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O Alibaba Group venderá sua divisão de videogames, a Lingxi Games, em um negócio avaliado em pelo menos US$ 1,5 bilhão para a empresa de private equity Trustar Capital. A gigante chinesa de comércio eletrônico redireciona seu foco para a inteligência artificial, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ao Wall Street Journal.

A transação é "parte do roteiro geral do Alibaba para refinar seu foco estratégico", disse Zhou Bingshu, CEO da Lingxi Games, sem revelar o valor do negócio. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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