O chinês Alibaba Group registrou um salto no lucro do segundo trimestre fiscal, impulsionado por uma melhora na rentabilidade de suas operações de inteligência artificial (IA) e de comércio eletrônico, segundo balanço publicado nesta quinta-feira.

O conglomerado de tecnologia e comércio eletrônico informou que seu lucro líquido triplicou em relação ao ano anterior, atingindo 64,535 bilhões de yuans (equivalente a US$ 9,626 bilhões) no trimestre encerrado em setembro. Analistas consultados pela FactSet esperavam 23,72 bilhões de yuans. A receita cresceu cerca de 10% na mesma comparação, chegando a 271,52 bilhões de yuans - também superior às estimativas de mercado.

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O Alibaba atribuiu o aumento expressivo no lucro a ganhos maiores com investimentos e a um melhor resultado operacional.

A empresa, sediada em Hangzhou, apostou fortemente na inteligência artificial como motor de crescimento - uma estratégia que, contudo, enfrenta um novo risco: o aumento do rigor na fiscalização das exportações de chips para a China. A companhia comprometeu-se a investir mais de US$ 53 bilhões ao longo de três anos no desenvolvimento de hardware e software voltados para IA.

O sucesso nessa frente é fundamental para que a empresa permaneça competitiva diante dos desafios impostos tanto por outras gigantes da tecnologia quanto por startups. Por outro lado, o investimento massivo em IA tem pressionado a rentabilidade nos últimos trimestres, elevando a expectativa por resultados concretos em relação às metas estabelecidas para essa área. Os resultados mais recentes, no entanto, trazem um cenário promissor.

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O desempenho acima das expectativas ocorre em um momento em que o Alibaba prepara a abertura de capital de sua unidade de chips, a T-Head, na bolsa de Hong Kong. Investidores veem esse movimento como uma validação importante dos esforços da companhia para produzir seus próprios semicondutores.

*Com informações da Dow Jones Newswires