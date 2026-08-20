Alibaba tem queda de 76% no lucro em meio a fortes investimentos em IA

O Alibaba viu seu lucro despencar no primeiro trimestre de seu ano fiscal, enquanto o gigante chinês do comércio eletrônico seguiu investindo pesado em inteligência artificial, em uma corrida para manter a liderança no setor.

A empresa, sediada em Hangzhou, informou nesta quinta-feira (20) que o lucro líquido caiu 76%, para 10,54 bilhões de yuans (US$ 1,57 bilhão), enquanto a receita avançou cerca de 8,6% em relação a um ano antes, para 268,95 bilhões de yuans.

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O lucro veio abaixo do esperado, enquanto a receita superou as estimativas.

"Entregamos um trimestre forte, impulsionado pela melhora na comercialização de nossas capacidades de IA de ponta a ponta", disse Eddie Wu, CEO do Alibaba Group.

Segundo Wu, o crescimento da receita externa do Alibaba Cloud acelerou para 45%, enquanto a receita de produtos ligados à IA registrou expansão de três dígitos pelo 12º trimestre consecutivo.

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Os números são divulgados em um momento crucial para o Alibaba, que vem reforçando o foco em IA. A companhia continua atualizando sua família de modelos e integrando a tecnologia ao seu ecossistema central. Recentemente, lançou o Qwen3.8-Max, apontado como um dos maiores modelos de código aberto do mundo.

O Citi destacou uma "corrida de IA em aceleração" na China, à medida que desenvolvedores de modelos avançam mais rapidamente no lançamento de versões cada vez mais potentes. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.