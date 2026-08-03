Alibaba lança novo modelo de inteligência artificial

O grupo chinês Alibaba lançou um novo modelo de inteligência artificial, em meio à corrida contínua das gigantes de tecnologia para desenvolver sistemas cada vez mais capazes. A empresa disse que o modelo, chamado Qwen 3.8-Max, é o "mais poderoso da série até o momento", conta com 2,4 trilhões de parâmetros e terá código aberto integralmente disponível na próxima semana.

O Alibaba tem apostado na IA e na computação em nuvem como motores de crescimento e prevê que a receita de produtos do tipo se tornará o principal impulsionador do crescimento de receitas do segmento de nuvem.

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Os rápidos avanços da China em IA têm sido impulsionados, em parte, pela busca de Pequim pela autossuficiência em na disputa pela supremacia tecnológica com os Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.