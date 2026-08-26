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Alibaba conclui captação de US$ 10,2 bi para investimentos em IA

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Alibaba anunciou nesta quarta-feira, 26, a conclusão de sua colocação de HK$ 80 bilhões (equivalente a US$ 10,2 bilhões) para expandir sua posição global em inteligência artificial.

A empresa vendeu 710.000.000 novas ações ordinárias para pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, a um preço de colocação de HK$ 112,70 por ação, segundo comunicado.

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Do total captado, a empresa pretende utilizar 60%, ou HK$ 47,871 milhões, na expansão de sua infraestrutura global de computação para atender à crescente demanda dos clientes. Aproximadamente 40%, ou HK$ 31,914 milhões, serão utilizados para acelerar a construção de data centers de IA em hiperescala e na atualização da infraestrutura de nuvem tradicional em armazenamento, bancos de dados e redes de alto desempenho para dar suporte a uma atualização abrangente para uma arquitetura de nuvem.

As ações foram oferecidas e vendidas apenas a determinadas pessoas não americanas em transações offshore, com base no Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários dos EUA.

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