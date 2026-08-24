Alibaba anuncia oferta de ações de US$ 10,2 bilhões para investir em IA

O Alibaba anunciou uma oferta de ações de US$ 10,2 bilhões para investir em inteligência artificial (IA), movimento que pode reforçar sua posição no setor, mas reacendeu temores de diluição e derrubou o papel.

O gigante chinês de comércio eletrônico informou no domingo (23) que fechou um acordo para colocar 710 milhões de novas ações com investidores fora dos EUA, a 112,70 dólares de Hong Kong cada. O preço representa um forte desconto em relação ao fechamento de sexta-feira, de 123,00 dólares de Hong Kong.

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Se toda a operação for concluída, a captação bruta será de 80,0 bilhões de dólares de Hong Kong, o equivalente a US$ 10,2 bilhões, valor que, segundo o Alibaba, será destinado exclusivamente ao fortalecimento de suas capacidades de IA.

O bookbuilding foi encerrado em poucas horas, e a demanda total chegou a US$ 28 bilhões, incluindo quase US$ 6 bilhões de fundos soberanos e investidores com estratégia apenas comprada, segundo uma fonte com conhecimento do assunto. A oferta teria sido quase três vezes sobrescrita, e esses investidores ficaram com mais de 40% da alocação, de acordo com a fonte.

As ações do Alibaba chegaram a cair 10% no início do pregão em Hong Kong e terminaram a segunda-feira (24) com baixa de 8,5%. No pré-mercado de Nova York, o ADR do Alibaba recuava 2,1% às 8h25 (de Brasília).

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O Alibaba, sediado em Hangzhou, vem elevando os gastos com tecnologia para disputar espaço com rivais no setor de IA, que cresce rapidamente. O custo dessa estratégia apareceu no balanço divulgado na semana passada: o lucro líquido caiu 76% no primeiro trimestre fiscal, enquanto os investimentos em infraestrutura de IA impulsionaram fortemente o capex.

"A colocação pode, inicialmente, pesar sobre o sentimento devido à diluição imediata", disse o BofA Securities em nota. Ainda assim, o banco manteve visão otimista, citando a projeção forte para o negócio de nuvem, a melhora na relação custo-benefício dos investimentos em IA e a recuperação sequencial do fluxo de caixa livre.

"Vemos a transação como uma combinação de financiamento para crescimento, diversificação de funding e fortalecimento preventivo do balanço", afirmou o banco.

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A colocação representa cerca de 3,70% do total de ações em circulação quando o acordo foi fechado. A operação deve ser concluída na quarta-feira. CICC, HSBC, Morgan Stanley e UBS estão entre os bancos coordenadores.

O Alibaba compete em um mercado no qual empresas chinesas lançam modelos de IA cada vez mais sofisticados em ritmo acelerado. O Alibaba vem atualizando sua principal família de modelos, a série Qwen, e integrando-a ao seu ecossistema. Recentemente, lançou o Qwen3.8-Max, descrito como um dos maiores modelos de código aberto do mundo.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.