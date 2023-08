Alguns membros do Fed citam necessidade de ponderar risco de 'sobreaperto' monetário

Integrantes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) destacaram, na reunião de política monetária de julho, que era importante que as suas decisões equilibrassem o risco de "sobreaperto" da política monetária contra o de aperto insuficiente. Alguns membros observaram que os riscos para o atingimento das metas do Fed pendiam para os dois lados, de acordo com a ata da reunião divulgada nesta quarta-feira, 16.

Na visão de alguns participantes, continua havendo riscos negativos para a atividade econômica dos EUA e para o mercado de trabalho dos EUA, apesar da resiliência que os setores demonstraram.

Por outro lado, a maioria dos integrantes continuara vendo risco significativo para a inflação, que exigiriam um aperto maior de política monetária.