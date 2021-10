Alguns dirigentes do Fed levantaram possibilidade de elevar juros em 2022 nos EUA

Da Redação

Alguns dirigentes presentes na última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) levantaram a possibilidade de a entidade elevar a sua taxa de juros no fim de 2022, segundo informa a ata do encontro, divulgada nesta quarta-feira. Conforme estes banqueiros centrais, as metas de inflação e emprego do Fed podem ser atingidas neste período.

A entidade considera que as condições financeiras seguem acomodatícias, e vários membros do Fomc expressaram preocupação com o nível elevado de acomodação monetária, segundo a ata.

As autoridades do Fed ainda estimaram que as compras de bônus realizadas pelo Fed podem não ser eficientes para lidar com os problemas na oferta enfrentados atualmente pela economia americana.

A expectativa dos dirigentes, de acordo com a ata, é de que o mercado de trabalho dos EUA siga se fortalecendo, e se comprometeram em ajustar a política monetária do Fed conforme necessário.

Projeções para o PIB

Os dirigentes do Federal Reserve revisaram para baixo as suas projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA na última reunião de política monetária da entidade por conta do impacto da onda de infecções pela variante delta do coronavírus e os gargalos na oferta sobre a economia, segundo informa a ata do encontro.

Conforme o documento, os banqueiros centrais consideraram que a disseminação da cepa do vírus segurou a recuperação da economia americana nos últimos meses, à medida que provocou uma redução nos gastos de consumidores.

Ainda assim, a atividade nos EUA mostrou resiliência ante a onda de casos e o desempenho dos setores mais afetados pela pandemia melhorou, afirma a ata.

Já os gargalos na cadeia produtiva e na mão de obra constituem riscos de alta para a já elevada inflação no país, segundo os dirigentes, que ainda destacaram impacto do furacão Ida sobre o petróleo e o gás americanos.