Alexandre Padilha: Prioridade do governo na próxima semana é concluir votação da LDO

A prioridade do governo federal na próxima semana será concluir a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de acordo com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. "O presente de Natal aos brasileiros será a promulgação da reforma tributária e aprovação do primeiro orçamento do presidente Lula", disse em evento em área que vai abrigar obra do Minha Casa Minha Vida (MCMV) em Itaquera, zona leste de São Paulo.

O ministro destacou ainda que espera a conclusão na Câmara dos Deputados da votação para a regulação de casas de apostas (bets).

Sobre a derrubada ao veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, Padilha afirmou que "não dá para ser campeão invicto".

"O governo está analisando medidas jurídicas e dialogando com os setores pois acredita que existam medidas mais efetivas para a manutenção de empregos. O veto foi orientado pela AGU, que considerou a desoneração inconstitucional."