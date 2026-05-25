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Alencar Santana: Esperamos votar hoje o relatório da PEC da escala 6x1 na comissão

Escrito por Naomi Matsui e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 18:26:00 Editado em 25.05.2026, 18:38:32
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O presidente da comissão especial que analisa o fim da jornada 6X1, Alencar Santana (PT-SP), disse que pretende votar ainda nesta segunda-feira, 25, o relatório do deputado Leo Prates (Republicanos-BA) sobre o tema.

"Esperamos que a gente possa votar essa matéria na noite de hoje, porque tem muita gente acompanhando, o plenário cheio", disse.

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Segundo Santana, será feita a leitura do relatório e, depois, falarão deputados autores de projetos sobre o assunto. Em seguida, os deputados inscritos usarão a palavra.

Durante a abertura da sessão, Alencar Santana defendeu o projeto e disse que a última redução constitucional de jornada de trabalho foi na promulgação da Constituição de 1988. Santana afirmou que a tramitação das PECs é resultado de um "conjunto de fatores", como o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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6X1/JORNADA/PEC/Alencar Santana
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