Alencar Santana: Esperamos votar hoje o relatório da PEC da escala 6x1 na comissão

O presidente da comissão especial que analisa o fim da jornada 6X1, Alencar Santana (PT-SP), disse que pretende votar ainda nesta segunda-feira, 25, o relatório do deputado Leo Prates (Republicanos-BA) sobre o tema.

"Esperamos que a gente possa votar essa matéria na noite de hoje, porque tem muita gente acompanhando, o plenário cheio", disse.

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Segundo Santana, será feita a leitura do relatório e, depois, falarão deputados autores de projetos sobre o assunto. Em seguida, os deputados inscritos usarão a palavra.

Durante a abertura da sessão, Alencar Santana defendeu o projeto e disse que a última redução constitucional de jornada de trabalho foi na promulgação da Constituição de 1988. Santana afirmou que a tramitação das PECs é resultado de um "conjunto de fatores", como o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).