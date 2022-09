Alemanha prepara teto para preço de eletricidade, caso UE não adote medida

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

A Alemanha se prepara para introduzir um teto nacional no preço de eletricidade, neste outono local, caso a União Europeia não chegue a um acordo para adotar uma medida similar no bloco, segundo membros do governo em Berlim. O limite protegeria consumidores e negócios de mais altas nos preços de energia, provocadas pela guerra econômica entre a Rússia e o Ocidente por causa da invasão de Moscou na Ucrânia.

A decisão russa de cortar o envio de gás natural à Europa pelo gasoduto Nord Stream provocou forte alta nos preços.

Pelo modo como são estabelecidos os preços da eletricidade na Europa, isso deixou a energia mais cara em geral, o que provocou perdas para muitas empresas.

Agora, algumas companhias tentam reduzir o consumo de gás, trocando-o por eletricidade, o que também pressiona esse segmento.