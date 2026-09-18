Alemanha: PPI sobe 4,6% na comparação anual de agosto

O índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha subiu 4,6% em agosto na comparação anual, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 18, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou acima da projeção de analistas da FactSet, de expansão de 4,1%, e representa uma aceleração ante julho, quando houve alta de 3,0%. Em relação ao mês anterior, o PPI alemão subiu 1,1% em agosto. Neste caso, a expectativa de analistas da FactSet era de avanço de 0,3%.