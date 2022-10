Alemanha: PPI salta 45,8% no confronto anual de setembro, maior alta desde 1949

André Marinho (via Agência Estado)

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha saltou 45,8% em setembro ante igual mês do ano passado, no maior incremento desde que o dado começou a ser calculado, em 1949, segundo informou nesta quinta-feira, 20, a Destatis, agência oficial de estatísticas do país. O resultado replicou o avanço anual de agosto, mas representou uma aceleração em relação à subida de 37,2% registrada em julho. Por outro lado, no comparação mensal, houve arrefecimento da inflação ao produtor: o PPI subiu 2,3% em setembro ante agosto, após alta de 7,9% registrada no mês anterior.