Alemanha: PMI de serviços avança a 48,1 em maio e supera prévia, diz S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da Alemanha subiu de 46,9 em abril para 48,1 em maio, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O resultado definitivo de maio ficou acima da leitura preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 47,8 em ambos os casos.

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O PMI composto alemão, que engloba serviços e indústria, avançou de 48,4 para 48,8 no mesmo período, superando também a estimativa inicial, de 48,6. Os números abaixo de 50 indicam contração econômica.