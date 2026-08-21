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Alemanha: PMI composto recua a 51 em agosto, afirma S&P Global, pressionado por serviços

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que reúne os setores industrial e de serviços, caiu de 51,3 em julho para 51 em agosto, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 21 pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O PMI de serviços alemão recuou de 49,8 para 48,5 no período, no menor nível em três meses. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta para 50,5.

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Já o PMI da indústria subiu de 52,2 em julho para 54,1 em agosto, alcançando o maior patamar em 51 meses. Nesse caso, o consenso da FactSet era de recuo para 52.

Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade. Abaixo de 50, contração.

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agosto alemanha COMPOSTO PMI preliminar S&P GLOBAL
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