Alemanha: PIB cresce 0,3% no 1º trimestre ante o trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares com ajustes sazonais divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% no período. Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão de 0,3% entre janeiro e março, em linha com o consenso da FactSet.