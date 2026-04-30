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ECONOMIA

Alemanha: PIB cresce 0,3% no 1º trimestre ante o trimestre anterior

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 07:20:00 Editado em 30.04.2026, 07:29:10
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O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares com ajustes sazonais divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% no período. Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão de 0,3% entre janeiro e março, em linha com o consenso da FactSet.

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