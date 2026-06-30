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ECONOMIA

Alemanha pede cortes e rejeita pacote orçamentário de 2 trilhões de euros da União Europeia

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 18:32:00 Editado em 30.06.2026, 18:42:58
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A Alemanha está exigindo um corte de 400 bilhões de euros no orçamento de 2 trilhões de euros proposto pela União Europeia (UE) para os anos de 2028 a 2034, segundo informações da Reuters, ao alegar que a peça orçamentária é "inviável do ponto de vista financeiro".

Maior contribuinte líquido do bloco, Berlim diz que o plano ainda seria 27% maior do que o orçamento atual e alerta que nenhum acordo será possível sem mudanças significativas.

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O orçamento de 2 trilhões de euros foi proposto inicialmente pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no ano passado, mas ainda enfrenta discussões. De acordo com o portal Euronews, os líderes planejam chegar a uma proposta final até outubro. Qualquer acordo orçamentário exige aprovação unânime de todos os 27 membros da União Europeia.

Em paralelo, a Comissão Europeia aprovou, nesta terça-feira, 30, um pacote financeiro que define os parâmetros orçamentários a serem aplicados aos países do bloco, incluindo regras de cooperação e de contribuição, quando Montenegro aderir à União Europeia.

O braço executivo da UE afirmou, em comunicado, que o pacote ajudará a acelerar a convergência econômica, apoiar um crescimento sustentado e impulsionar ainda mais a integração no Mercado Único da União Europeia, em benefício tanto de Montenegro quanto dos demais Estados-membros.

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Segundo o bloco, esse pacote está avaliado em 3,2 bilhões de euros - valor que deve ser adicionado ao orçamento de 2 trilhões de euros - e prevê fim das negociações para a adesão de Montenegro até o fim de 2026.

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ALEMANHA/E/REJEIÇÃO/PACOTE ORÇAMENTÁRIO
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