Alemanha: índice ZEW de expectativas econômicas sobe a 26,3 em julho

São Paulo, 21 - O índice de expectativas econômicas da Alemanha subiu para 26,3 em julho, de 10,5 em junho, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 21, pelo instituto alemão ZEW. O resultado superou a projeção de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do indicador para 11 neste mês. O índice de condições atuais do ZEW também melhorou, ao avançar de -81 em junho para -77,6 em julho.

*Com informações da Dow Jones Newswires