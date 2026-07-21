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ECONOMIA

Alemanha: índice ZEW de expectativas econômicas sobe a 26,3 em julho

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 07:10:00 Editado em 21.07.2026, 07:19:56
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São Paulo, 21 - O índice de expectativas econômicas da Alemanha subiu para 26,3 em julho, de 10,5 em junho, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 21, pelo instituto alemão ZEW. O resultado superou a projeção de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do indicador para 11 neste mês. O índice de condições atuais do ZEW também melhorou, ao avançar de -81 em junho para -77,6 em julho.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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