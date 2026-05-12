Alemanha: índice ZEW de expectativas econômicas sobe a -10,2 em maio
Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 07:16:00 Editado em 12.05.2026, 07:25:21
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O índice de expectativas econômicas da Alemanha subiu para -10,2 em maio, ante -17,2 em abril, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão ZEW nesta terça-feira, 12. O resultado contrariou a projeção de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador para -22 neste mês. O índice de condições atuais do ZEW, no entanto, mostrou deterioração ao recuar de -73,7 em abril para -77,8 em maio.
*Com informações da Dow Jones Newswires
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