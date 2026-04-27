Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Alemanha: Índice GfK de Confiança do Consumidor recua para -33,3 em maio

Escrito por Jean Mendes* (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 07:13:00 Editado em 27.04.2026, 07:22:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O sentimento do consumidor na Alemanha caiu ao menor nível desde fevereiro de 2023, sob impacto do conflito no Oriente Médio e à medida que a alta dos preços de energia gera temores de novas pressões inflacionárias.

Pesquisa do instituto GfK em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), divulgada nesta segunda-feira, 27, mostra que o índice de confiança do consumidor alemão projetado para maio caiu para -33,3, ante -28,1 em abril (número revisado de -28,0).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O recuo de 5,2 pontos é o maior registrado desde outubro de 2022, quando a Alemanha sofria um choque de energia decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia.

O GfK e o NIM se baseiam em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte.

*Com informações da Dow Jones Newswires

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alemanha Confiança Consumidor GFk Maio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV