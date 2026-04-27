Alemanha: Índice GfK de Confiança do Consumidor recua para -33,3 em maio

O sentimento do consumidor na Alemanha caiu ao menor nível desde fevereiro de 2023, sob impacto do conflito no Oriente Médio e à medida que a alta dos preços de energia gera temores de novas pressões inflacionárias.

Pesquisa do instituto GfK em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), divulgada nesta segunda-feira, 27, mostra que o índice de confiança do consumidor alemão projetado para maio caiu para -33,3, ante -28,1 em abril (número revisado de -28,0).

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O recuo de 5,2 pontos é o maior registrado desde outubro de 2022, quando a Alemanha sofria um choque de energia decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia.

O GfK e o NIM se baseiam em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte.

*Com informações da Dow Jones Newswires