Da Redação

O índice de confiança do consumidor da Alemanha ficará estável em -0,3 ponto em agosto, na comparação com julho, segundo projeção divulgada nesta quarta-feira (28) pelo instituto alemão GFK. Trata-se do maior nível desde agosto de 2020. A leitura, contudo, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que apostavam em 0,5 ponto. (Com informações da Dow Jones Newswires).