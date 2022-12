Alemanha: índice de sentimento das empresas sobe pelo 3º mês seguido em dezembro

(via Agência Estado)

O índice de sentimento das empresas da Alemanha subiu de 86,4 pontos em novembro para 88,6 pontos em dezembro, marcando seu terceiro ganho mensal consecutivo, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 19, pelo instituto alemão IFO.

O resultado de dezembro, o mais alto desde agosto, superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço do indicador a 87,4 pontos. A leitura de novembro foi ligeiramente revisada para cima, de 86,3 pontos originalmente.

O chamado subíndice de expectativas econômicas do IFO aumentou de 80,2 para 83,2 pontos no mesmo período. Já o subíndice de condições atuais subiu de 93,2 para 94,4 pontos.

"O sentimento na economia alemã melhorou consideravelmente", comentou o presidente do IFO, Clemens Fuest. "As empresas alemãs estão entrando na temporada de festas com um sentimento de esperança." A pesquisa mensal do IFO envolve cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção. Fonte: Dow Jones Newswires.