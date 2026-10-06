Alemanha: encomendas à indústria tombam 10,6% em agosto ante julho

As encomendas à indústria da Alemanha tombaram 10,6% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta terça-feira, 6, pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado mostrou queda mais intensa do que a esperada por analistas consultados pela FactSet, que previam recuo de 1% no período.

Na comparação anual, por outro lado, as encomendas totais tiveram expansão de 2,7% em agosto.

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Os dados de julho foram revisados levemente para cima: a expansão sobre o mês anterior passou de 2,5% para 3,2% e, na base anual, a alta foi ajustada para 14%.