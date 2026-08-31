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ECONOMIA

Alemanha: CPI (preliminar) acelera a 2,9% no confronto anual de agosto

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha acelerou de 2,8% em julho para 2,9% em agosto, segundo leitura preliminar divulgada nesta segunda-feira (31) pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet que era 2,8% na variação anual. Na comparação com o mês anterior, o CPI alemão subiu 0,2% em agosto, ante 0,3% previsto por analistas compilados pela FactSet.

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