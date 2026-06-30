Alemanha: CPI anual desacelera a 2,3% em junho e fica abaixo do esperado

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha desacelerou para 2,3% em junho, ante 2,6% em maio, segundo pesquisa preliminar divulgada nesta terça-feira (30) pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 2,5%. Na comparação mensal, o CPI alemão recuou 0,3% em junho. Nesse caso, o consenso da FactSet era de estabilidade.