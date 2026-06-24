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Alemanha abandona criação de navio de guerra e ações de defesa despencam

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 11:04:00 Editado em 25.06.2026, 06:46:07
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As ações da Rheinmetall recuaram com força após notícias na imprensa indicarem que o governo alemão pretende desistir do plano de construir um novo modelo de navio de guerra, o que retiraria do radar um dos maiores projetos no pipeline da fabricante de armamentos.

Os papéis da Rheinmetall chegaram a cair até 16% na manhã europeia, antes de reduzir parte das perdas. Ainda assim, a ação acumula desvalorização de mais de um terço no ano. Já os papéis da rival TKMS - que trabalha em uma alternativa ao programa - saltaram 10% e levaram os ganhos em 2026 para mais de 20%.

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A revista Der Spiegel e o Financial Times noticiaram que a Alemanha está abandonando o plano de construir seis fragatas F126, que teria sido o maior projeto da história da Marinha do país. O Ministério da Defesa da Alemanha e a Rheinmetall não responderam imediatamente a pedidos de comentário.

O CEO da Rheinmetall, Armin Papperger, disse em teleconferência de resultados no mês passado que a companhia havia apresentado uma proposta para o contrato do F126 e estava em conversas com o Ministério da Defesa alemão. Ele indicou que o contrato teria valor superior a 10 bilhões de euros e que a assinatura poderia ocorrer no segundo trimestre.

Se confirmada, a mudança significa que a Rheinmetall provavelmente não atingirá suas metas de entrada de pedidos no segundo trimestre e no ano, escreveram analistas do J.P. Morgan em nota.

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A empresa mira 80 bilhões de euros em pedidos em 2026, incluindo cerca de 12 bilhões de euros do projeto F126 que esperava contabilizar no segundo trimestre, acrescentaram.

Um porta-voz da TKMS disse que a empresa ainda não foi notificada sobre a decisão do governo alemão.

A TKMS já afirmou que oferece à Marinha alemã uma alternativa ao F126 com sua fragata de combate MEKO A-200. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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ALEMANHA/NAVIO/GUERRA/ABANDONO/AÇÕES/REFLEXO
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