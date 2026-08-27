Além de Warsh, Jackson Hole terá painel com Georgieva (FMI) e Hernández de Cos (BIS)

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O Simpósio de Jackson Hole, evento anual organizado pelo Federal Reserve de Kansas City, terá outras figuras proeminentes no cenário econômico global em painéis de discussões.

Após a apresentação inicial do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, prevista para as 11 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira, a representante externa do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra, Catherine Mann, participa de um painel com o professor da Cornell University Eswar Prasad sobre Inovação financeira e o sistema monetário internacional, às 11h30.

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A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, discutirá o tema "Experiência Internacional com Inovação em Pagamentos" em um painel às 13h55. Ela terá ao seu lado o gerente-geral do Banco de Compensações Internacionais (BIS), Pablo Hernández de Cos, e o economista-chefe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Stefano Scarpetta.

Já a integrante do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel, e o professor da Universidade de Stanford Darrell Duffie vão debater o tema "Inovação em Finanças Tokenizadas".

Entre os eventos previstos para o sábado, o professor da Universidade de Chicago Raghuram Rajan conversará com seu colega da Universidade de Princeton Markus K. Brunnermeier sobre "Financiamento da Inovação", às 12h00 (horário de Brasília).

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O painel "Inovação Financeira: Considerações para Bancos Centrais" reunirá os professores Wenxin Du (Harvard), Arvind Krishnamurthy (Stanford) e Jesús Fernández-Villaverde (Pensilvânia) às 13h25 (de Brasília).

A programação completa do evento está disponível no site https://www.kansascityfed.org/research/jackson-hole-economic-symposium/2026/