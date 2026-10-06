Alcolumbre sobre 6x1: 'meu compromisso foi feito, assumido, está na pauta e vai ser deliberado'

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que o Senado vai deliberar sobre a proposta de fim da escala 6x1 após as cinco sessões de discussão previstas no regimento. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 6, pouco antes da abertura da primeira sessão de discussão no plenário.

Na ocasião, Alcolumbre afirmou que atendeu ao pedido de senadores de adiar a votação para depois da eleição legislativa, para que a pauta não fosse contaminada politicamente. Agora, segundo o presidente do Senado, a ideia é cumprir as discussões até a semana que vem para, em seguida, agendar a data da votação.

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"Qual é o meu desejo, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre? É cumprir integralmente o rito constitucional. Sem atropelos, sem acelerar nada. Cumprir terça, quarta e quinta as sessões de discussão, das cinco primeiras, da PEC, no primeiro turno", declarou o parlamentar.

Alcolumbre continuou: "E a partir daí, da sexta-feira, organizar novamente uma pauta para, na semana que vem, termos sessões terça, quarta e quinta. E, se caso todos nós pudermos concluir as cinco sessões de debate na semana que vem, do ponto de vista regimental, colocar para a sua deliberação em primeiro turno."

O senador disse ainda que cada parlamentar "desta legislatura" terá "livre arbítrio" para escolher se é contra ou a favor da PEC. "E aí, neste momento adequado, cada senador e cada senadora desta legislatura terá o seu livre arbítrio de votar com o seu coração, com a sua consciência e com a sua convicção, se acha razoável nós diminuirmos a escala de trabalho de quase 40 milhões de brasileiros que vivem na escala 6x1 há décadas ou se acham razoável os trabalhadores brasileiros terem a condição de ter mais um dia na sua vida de descanso para viver, para ficar com a família e para descansar", afirmou.

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O chefe do Congresso Nacional reafirmou que o tema "vai ser deliberado". "E aí nesse dia eu sei como eu vou votar. E cada um precisa estar preparado para, neste dia, no dia adequado, do ponto de vista regimental, poder escolher com o seu coração, com a sua consciência e com a sua história, se vai votar a favor do fim da escala 6x1 ou se vai votar contra o fim da escala 6x1.A isso não me cabe. O que me cabe é colocar na pauta. O meu compromisso foi feito, foi assumido, está na pauta e vai ser deliberado."

Nos bastidores, interlocutores da articulação do governo estavam pessimistas quanto à possibilidade de que a PEC fosse aprovada, após Flávio Bolsonaro (PL) ter ficado em primeiro lugar no primeiro turno da eleição presidencial.

No entanto, após uma reunião com Alcolumbre nesta terça, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, enalteceu o presidente do Senado e disse que a PEC será apreciada antes do segundo turno. "Eu quero ver a turma do Flávio Bolsonaro votar contra. Eu tô pagando pra ver essa atitude", afirmou o petista, a jornalistas.