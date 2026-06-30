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Alcolumbre reclama de pressão sobre escala 6x1 e diz que proposta não pode servir para eleição

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 18:38:00 Editado em 30.06.2026, 18:48:31
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O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), reclamou da pressão que tem recebido sobre a tramitação de matérias no Senado e disse que a proposta de fim da escala 6x1 não pode servir ao calendário eleitoral, durante pronunciamento no plenário do Senado, nesta terça-feira, 30.

Na ocasião, Alcolumbre se queixou de ser alvo de "ofensas" e criticou a pecha sobre o Congresso Nacional de "inimigo do povo", mote de protestos liderados por forças progressistas no ano passado. A PEC da escala 6x1 está parada há mais de um mês no Senado e nem sequer foi despachada para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

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"Não aceito ofensas, agressões e ataques por aqueles que acusavam, outrora, outra autoridade, e que agora estão fazendo a mesma coisa com o presidente do Senado agora, e que no ano passado fizeram com o presidente da Câmara dos Deputados, colocando um carimbo como Congresso inimigo do povo", afirmou. "Nós temos a informação de quem está plantando isso na sociedade".

Em determinado momento, Alcolumbre citou diretamente a PEC da escala 6x1. "Inclusive, eu tenho um discurso de uma autoridade importante do Brasil que disse que a PEC da escala 6x1 precisa ser deliberada agora antes da eleição, porque ela vai servir para o calendário eleitoral. Pode isso? Não pode isso, eu acho que não pode", afirmou.

As declarações ocorreram enquanto Alcolumbre comunicava o adiamento da votação da PEC dos agentes de saúde, que também gera um impasse por causa do impacto fiscal de R$ 27,9 bilhões em dez anos. "Não tirei ela da pauta e não vou tirar ela da pauta, mesmo sendo agredido e atacado, muitas das vezes por todos os lados políticos do Brasil", disse.

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O presidente do Senado disse que "seria mais cômodo" escolher entre a esquerda e a direita. "O que estou fazendo aqui, pagando um preço caríssimo, inclusive no CPF, é tentar equilibrar um país absolutamente dividido no ano da eleição. Isso é uma tarefa muito árdua. Isso é uma tarefa dramática para mim, porque, como você não consegue escolher um lado, na minha condição, você é ofendido pelos dois lados."

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6X1/JORNADA/PEC/ALCOLUMBRE/RECLAMAÇÃO/PRESSÃO
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