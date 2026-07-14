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Alcolumbre: Quero honrar compromisso e votar tudo (dois turnos) da PEC dos Agentes de Saúde

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 17:11:00 Editado em 14.07.2026, 17:18:06
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira, 14, que pretende pautar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde (ACSs) e agentes de combate às endemias (ACEs).

"Quero fazer o que fiz de compromisso, quero votar", declarou a jornalistas. Questionado se votaria a matéria em dois turnos, ele respondeu: "Quero votar tudo."

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A equipe econômica do governo vinha tentando garantir que o texto fosse votado apenas em primeiro turno nesta terça-feira, diante do impacto bilionário que a PEC teria sobre as contas públicas, se aprovada.

O projeto já foi votado pela Câmara e foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em junho. A Confederação Nacional de Municípios calcula um impacto de R$ 69 bilhões nos regimes de prefeituras. Já o Ministério da Previdência calcula que a PEC vai custar R$ 27,9 bilhões em dez anos.

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CONTAS PÚBLICAS/CONGRESSO/PAUTAS-BOMBA/ALCOLUMBRE/AGENTES/SAÚDE/PREVIDÊNCIA/VOTAÇÃO
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