Alcolumbre: política de minerais críticos estará pautada na semana que vem

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que pautará na semana que vem a proposta de criação de uma política nacional para os minerais críticos e estratégicos. As declarações ocorreram em entrevista à imprensa na tarde desta quarta-feira, 26, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Os três almoçaram juntos, no Palácio da Alvorada.

Na ocasião, Alcolumbre lembrou que há duas propostas em tramitação: uma aprovada pela Câmara e outra nascida no Senado. "Em relação às terras raras e minerais críticos, que a Câmara já deliberou, nós temos outro projeto tramitando no Senado Federal, que trata do mesmo assunto. Então, há interesses divergentes de senadores", declarou.

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O senador continuou: "E eu tenho a compreensão de que nós precisamos, o Senado Federal, nos debruçar sobre a proposta que foi aprovada na Câmara, encaminhada pelo governo, porque é o governo brasileiro que sabe o que está passando hoje do ponto de vista de outros países estarem vindo no Brasil comprar as nossas riquezas."

Segundo Alcolumbre, ainda haverá uma mesa de negociação sobre pontos do projeto. "Quero me comprometer que esta matéria estará pautada na semana que vem, e nós vamos fazer um esforço com todos os colegas senadores que desejam fazer algum tipo de alteração em relação a este assunto. Sentar numa mesa, discutir o que é possível e o que não é possível."